Инфантино свика спешна среща на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино свика извънредна среща в Рабат (Мароко). Поводът е кризата заради скандалния план за продажба на 20% от компанията FIFA Forward Enterprise (FFE) на частни инвеститори, който да управлява търговските и оперативните аспекти на турнирите на ФИФА.

Проектът бе спрян заради бурен отпор от УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация (АФК). Преди това европейската централа заплаши с бойкот световното първенство. Масово се иска оставката на Инфантино. Натискът върху ФИФА е огромен.

Арсенал Венгер, който е ръководител на „глобалното футболно развитие" на ФИФА, публикува изявление, в което казва, че не е участвал в плана за търсене на частни инвестиции в компания, която да организира световното първенство, но че решението за оттеглянето на този план е било абсолютно необходимо и безспорно.

Срещата в Мароко ще включва също генералния секретар Матиас Графстрьом и управителния съвет на ФИФА, който включва началника на кабинета на организацията Даниел О'Тул, главния юрисконсулт Емилио Гарсия Силверо, ръководителя на асоциациите членки Елхан Мамедов, ръководителя на отдела за човешки ресурси Кимбърли Морис, директора по медиите Брайън Суонсън и директора по комуникациите Дейвид Фарели.