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https://www.24chasa.bg/sport/article/23338081 www.24chasa.bg

Германска фирма направи проба на мрежите пред секторите с агитките на "Българска армия"

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Германците вдигат мрежата на сектор “Г” на “Българска армия”.

Германска фирма направи проба на мрежите, които ще са пред секторите “Г” и “Б” на стадион “Българска армия”. В този на агитката на ЦСКА ще има и специална система за хореография, както на модерните стадиони в Европа.

Мрежите са, за да не лети топката във феновете при неточен удар, както и да предпазят играчите от хвърлянето на предмети от страна на запалянковците.

Довършителните работи на стадиона вървят в пълна сила, като почти е завършена и LED системата, която ще обхваща вътрешната му част.

Усилията са насочени да се приключи до края на месеца, но към момента няма ясна дата.

Лицензи от БФС и УЕФА могат да се вземат едва след издаването на акт 16 от държавата и влизането в експлоатация на съоръжението.

Официалното откриване на реновирания стадион ще бъде към края на септември, когато има почивка в първенството за четири мача на националния отбор от поредното издание на Лигата на нациите. То е изключително важно, защото от него зависят урните за следващите евроквалификации.

Германците вдигат мрежата на сектор “Г” на “Българска армия”.

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