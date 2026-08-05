Охранител на Марадона: Личният му лекар не дойде въпреки предупрежденията

Личният лекар на Диего Марадона Леополдо Луке не го е посетил въпреки многократните предупреждения за влошеното му здравословно състояние. Това заяви пред съда Мартин Анибал Домингес, един от охранителите на футболната легенда, предаде ЕФЕ, цитирана от БТА.

Домингес е бил в къщата край Буенос Айрес, където Марадона почина на 25 ноември 2020 г., докато се лекуваше в домашни условия.

„Той трябваше да дойде. Диего току-що беше опериран, а Луке беше неговият лекар. Трябваше да дойде, но не дойде", каза охранителят.

По думите му Марадона бил подут, не искал да се къпе, да излиза от стаята си или да се храни. Състоянието му било толкова тежко, че не можел да стигне до банята и се наложило в стаята му да бъде поставена вана.

Прокуратурата показа съобщения, в които Домингес предупреждава Луке за отоците и го призовава да посети Марадона. Охранителят обясни, че футболната звезда казала на медицинската сестра, че чака личния си лекар.

През 14-те дни, които Марадона прекарал в дома си, Луке го посетил четири пъти – на 17, 18, 20 и 22 ноември. На близки, които го предупреждавали за подуването, лекарят отговорил, че то е вследствие на залежаването и ще отшуми.

Аутопсията установи, че Марадона е починал от остър белодробен оток, причинен от обострена хронична сърдечна недостатъчност. Съдебните експерти свидетелстваха, че само в корема му са били открити три литра течност и че генерализираният оток се е развивал в продължение на няколко дни.

Освен Луке подсъдими са още шестима медицински специалисти, участвали в лечението и домашните грижи за Марадона. Всички са обвинени в убийство, което може да е било извършено с умисъл.