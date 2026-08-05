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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23338811 www.24chasa.bg

България на световно за спортисти със синтром на Даун

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От 5 до 9 август 2026 г. в Линдесберг, Швеция, ще се проведе JUDOWN World Championships 2026 – Световното първенство по джудо за спортисти със синдром на Даун, което ще събере едни от най-добрите състезатели от цял свят.

България ще бъде представена от двама състезатели на Федерация Адаптирана Физическа Активност – България (ФАФА България) – Александър Александров и Божидара Ангелова, които ще защитават националния трибагреник в най-престижния международен шампионат по джудо за спортисти със синдром на Даун.

Световното първенство ще бъде открито на 7 август, когато ще се проведе индивидуалната надпревара, а на 8 август състезателите ще се включат в отборното състезание.

В шампионата ще участват представители на Аржентина, България, Великобритания, Грузия, Финландия, Хърватия, Япония, Полша, Португалия, Турция, Швеция и други държави, което превръща събитието в едно от най-значимите международни спортни събития за спортисти със синдром на Даун през 2026 година.

Участието на Александър Александров и Божидара Ангелова е поредна стъпка в развитието на адаптираното джудо в България и още една възможност страната ни да бъде представена на световната спортна сцена.

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