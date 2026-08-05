Таекуондисти помогнаха на детска градина

Състезатели, треньори и родители от Таекуондо Фитнес НСА се включиха в доброволческа акция в помощ на 184. детска градина „Мечо Пух" в София. Поводът е предстоящото събаряне на част от сградата, която ще отстъпи място на ново, модерно крило. Преди началото на строителството трябваше да бъде преместено цялото оборудване – задача, с която доброволците се справиха рамо до рамо с екипа на детската градина.

Участието на Таекуондо Фитнес НСА е част от програмата „Пътят на черния колан", чрез която клубът възпитава своите състезатели не само да бъдат успешни спортисти, но и отговорни хора.

„Ние сме винаги на една ръка разстояние за нашите приятели да помогнем. За пореден път се отзоваваме, когато имат нужда от нас", каза треньорът Димитър Аврамов. По думите му философията на таекуондото далеч надхвърля тренировките и спортните успехи. „Таекуондо не е само трениране на удари и медали, а всъщност трениране на хора как да бъдат по-добри личности. Това се случва най-добре с младите, защото те са като глина, която ние можем да формираме. Аз считам това за изключително важно", отбеляза той и допълни, че децата трябва да бъдат възпитавани с идеята да помагат, когато има нужда от тях, защото именно това е пътят към едно по-добро общество.

Според Аврамов черният колан е символ не само на спортното майсторство, но и на отговорността. „Винаги сме обичали да водим с пример и за мен това е най-добрият вариант. Още повече, че годините на треньорите го позволяват, така че все още могат да проправят път с личния си пример", посочи той. Той подчерта още, че много родители не записват децата си с единствената цел да станат шампиони, а медалите идват като добавена стойност към възпитанието и работата в залата. „Идеята на таекуондо всъщност е възпитаване на личности – силни както в тялото, така и в ума, изградени с морални принципи. Неслучайно лозунгът на федерацията по таекуондо е, че сме „фабрика за личности". Човек живее и извън татамито. Трябва да пренесе тези принципи и там", заяви Аврамов.

Директорът на 184. детска градина „Мечо Пух" Ариета Вичишта не скри благодарността си към всички, които се включиха в инициативата. По думите ѝ подобни жестове са важен урок за най-малките. „Може би се опитваме да възпитаме в децата, че понякога нещо, направено за някой друг, всъщност може да донесе много по-голяма полза за всички", каза тя.

След приключването на строителните дейности на мястото на старото крило ще бъде изградена нова двуетажна сграда, която ще разкрие още три групи за деца. „Ще има нова модерна кухня, хубав музикален кабинет за децата и истински физкултурен салон. Спортът е изключително важен. Смятаме, че е важно децата да спортуват", подчерта Вичишта.

Тя благодари и на всички, които са оказали съдействие за преместването на оборудването. „Благодаря на колежката ми от 93. училище Евдокия Гергова, която ни предостави място, където да съхраняваме част от оборудването. Район „Слатина" успя да ни предостави камионче, за да можем да пренесем част от материалите. Други хора ни предоставиха голям камион, но държат да останат анонимни", каза директорът на детската градина.

В края на разговора тя обобщи случилото се с думите: „Оказва се, че сговорна дружина планина повдига."

И именно тази сговорна дружина – състезатели, треньори, родители, институции и доброволци – показа, че когато хората се обединят около една кауза, всяка трудност може да бъде преодоляна. След около година на мястото на старото крило се очаква да бъде издигната новата сграда на 184. детска градина „Мечо Пух", а тази акция ще остане като пример, че най-здравите основи не се изграждат само от бетон, а и от съпричастност, доверие и общи усилия.