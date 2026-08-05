Атлетиката обяви премиите за eвропейското първенство в Бирмингам

Генералният секретар на Българската федерация по лека атлетика Илиян Пищиков обяви по време на срещата с медиите в „Парк хотел Витоша" премиите, които федерацията ще даде за класиране до 6 място на Европейското първенство в Бирмингам (10-16 август). Финансовите бонуси са еднакви за състезател и треньор и са както следва:

Място - 5000 евро

Място - 4000 евро

Място - 3000 евро

Място – 2000 евро

Място - 1500 евро

Място – 1000 евро

България ще бъде представена на предстоящото Европейско първенство за мъже и жени в Бирмингам от Божидар Саръбоюков (скок на дължина), Габриела Петрова и Александра Начева (троен скок), Христо Илиев (100 м), Кристен Радуканова (200 м) и Маринела Нинева (маратон), съобщиха от БФЛА.

На срещата с медиите в "Парк хотел Витоша" взеха участие Габриела Петрова, Александра Начева, Христо Илиев, Маринела Нинева и Кристен Радуканова и треньорите Атанас Атанасов, Стойко Цонов и Валя Демирева, както и генералният секретар на БФЛА Илиян Пищиков.

"Радвам се на голямото уважение към нас от страна на медиите. Вчера се опитвах да си спомня кое по ред ще бъде това участие за мен на европейско първенство, така че може само да ме радва, че вече съм им изпуснала бройката. Благодарна съм, че стигнах дотук.

Сезонът беше хубав. Направих хубави стартове и се надявам, че са били достатъчни и че за целия ни отбор най-хубавото предстои в следващите дни. Всички, които сме тук, сме готови да дадем най-доброто от себе си. Нека си пожелаем малко късмет и вярвам, че връщането ни отново ще бъде съпроводено с толкова голям медиен интерес", каза участничката в тройния скок при дамите Габриела Петрова, която е и най-опитната в тима.

"В едно такова състезание менталната подготовка е най-важна. Резултатите при нас са много изравнени, така че която успее да се събере, тя ще успее да се пребори. Всеки от нас иска да постигне по-добър резултат и да се класира по-напред. Аз знам, че съм готова да дам 100 процента от себе си, но дали ще съумея да го направя в точния момент, това няма как да го гарантирам. Но амбицията ми е да е съм възможно най-напред", добави Петрова.

Александра Начева, която ще стартира в същата дисциплина, изрази задоволство от подготовката си, която ѝ дава увереност за силен резултат.

"Подготовката ми протече прекрасно и се чувствам много подготвена. За разлика от Габи, аз нямах никаква стабилност в състезанията си през сезона. Надявам се обаче отново да покажа това, което съм правила и преди - да бъда в най-добрата си форма в най-важния момент, както се случи и на световното първенство. Искам да пожелая на всички в отбора да покажат това, за което са тренирали", коментира Начева, която зае осмо място на световното първенство в зала в Торун тази година.

"Всеки иска да направи най-доброто бягане или най-добрия опит в дадения момент и час, но никой не знае дали това ще се случи. Първите осем или десет жени сме с много изравнени резултати. Всяка от нас е много подготвена, така че всичко ще се реши от менталното състояние. Така че за себе си мога да кажа, че отивам, за да покажа точно в този ден това, което мога", каза още бившата олимпийска шампионка при девойките.

"Искам да пожелая на всички мои съотборници здраве и да се върнат всички с лични резултати. Надявам се да бъдат удовлетворени от това европейско първенство. Отивам с нагласата да подобря личния си резултат. В спринта на 100 метра всички сме разделени на по една стотна. Въпросът е кой е силен психически", каза балканският шампион в спринта Христо Илиев.

"Аз също се надявам на личен резултат, но в маратона е по-специфично. Там много неща могат да се объркат по време на състезанието. За мен това ще бъде второ европейско първенство. Искам да бъда спокойна и се надявам да направя бягане, което да ми донесе поне най-добро постижение за сезона, ако не най-добър резултат в кариерата", коментира Маринела Нинева, която ще представи България в най-дългата дисциплина на шампионата - маратона.

"За разлика от Габи аз нямам опит на големите първенства. За мен това ще бъде първо участие на европейско първенство при жените. За мен това е голям успех и дългоочакван момент. Сезонът ми се развива много добре, затова се надявам и на един личен резултат и успешен край на сезона", коментира Кристен Радуканова, която ще участва в бягането на 200 метра.