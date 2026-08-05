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Разпределителката на България ще играе в Унгария

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Лора Славчева Снимка: VNL

Разпределителката на България Лора Славчева осъществи първи трансфер в чужбина. 25-годишната волейболистка преминава от хегемона у нас "Марица" в унгарския "УТЕ Волей" (Будапеща).

В столичния тим, който завърши на 4-о място през миналия сезон, Славчева ще бъде съотборничка с Кристина Йорданова, която пък остава в отбора за втора поредна година.

"Винаги вярвам на интуицията си. Когато разбрах, че УТЕ иска да ме привлече, интуицията ми първо каза много ясно: "Давай!", сподели Славчева пред клубния сайт на новия си отбор.

Тя обобщи и целите си за новия сезон, като заяви, че иска да спечели всичко, което може.

Лора Славчева Снимка: VNL

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