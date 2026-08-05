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Везенков и останалите национали се събират на 10 август в Самоков за евроквалификацията с Румъния

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Александър Везенков Снимка: "Олимпиакос"

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България започва следващата седмица подготовка за срещата с Румъния, която ще се проведе на 30 август в румънския град Тулча. Това ще бъде първи мач на националите от група D във втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония.

Отборът се събира на 10 август в Самоков. Преди двубоя в Румъния баскетболистите ще изиграят контрола с Полша на 18 август в Краков, после ще участват на турнир в Словакия между 19 и 21 август, а след това им предстоят две проверки срещу Ангола и Словакия на 20 и 21 август, както и тренировъчен лагер в Русе между 24 и 28 август.

Старши треньорът Любомир Минчев избра разширения състав, който ще стартира подготовката.

Списък на състезателите: Умоджа Гибсън, Константин Тошков, Александър Гавалюгов, Павлин Иванов, Александър Стоименов, Теодор Трифонов, Кръстомир Михов, Мирослав Васов, Борислав Младенов, Иван Алипиев, Йордан Минчев, Иван Спиров, Цветомир Чернокожев, Александър Везенков, Емил Стоилов и Кристиян Занов.

Александър Везенков Снимка: "Олимпиакос"

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