500 000 евро награди на европейското по атлетика

10 атлети ще получат по 50 000 евро за постиженията си на европейското по атлетика. Дисциплините са разделени в пет категории - спринтове и хърдели, бягания на средни и дълги дистанции, хвърляния, скокове, маратонски бягания, щафети и многобой. Наградата получават най-добрите постижения по сравнителната таблица.

6 олимпийски и 10 световни шампиони са в стартовите списъци за европейското в Бирмингам, което стартира в понеделник, като в първия ден е квалификацията в скока на дължина на голямата ни звезда Божидар Саръбоюков.

Този сезон рекорди на континента направиха Мондо Дуплантис (Шв) с 6,31 метра в овчарския скок, Джими Гресие (Фр) с 12:51 мин 5 километра на шосе (ще участва в бяганията на 5000 и 1000 метра), Франческо Фортунато (Ит) с 1:23 часа в ходенето на полумаратон, Симон Ехамер (Швейц) с 6670 точки в десетобоя (участва на скок на дължива), Кели Ходжкинсън (Англия) на 800 метра в зала с 1:54,87 мин, Диан ван Ес (Нид) на 5 км шосе с 14:33 мин (участва на 10 хил. метра) и Клара Лукан (Слвн) на 10 км шосе с 29:51 мин (участва на 10 000 метра).

