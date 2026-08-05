Изабелла Шиникова отнесе рускиня за старт в Оренсе

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Изабелла Шиникова започна с убедителна победа участието си на турнира на твърда настилка в Оренсе, Испания с награден фонд от 75 000 щатски долара.

В среща от първия кръг българската тенисистка победи с 6:1, 6:4 рускинята Валерия Савиних. Мачът завърши за само час и 19 минути.

Савиних взе първото си подаване в мача, но последваха седем гейма на сметката на Шиникова, преди рускинята да вземе нов гейм.

При 3:2 гейма в своя полза във втория сет българката осъществи нов пробив, но този път Савиних успя да го върне, а след това и да изравни за 4:4. В края на двубоя обаче Шиникова реализира нов пробив, който този път и донесе и спечелването на срещата.

Във втория кръг Шиникова ще играе с германката Мина Ходжич, която отстрани в първия кръг седмата в схемата Матилде Жорже от Португалия след 6:1, 7:6(4). До момента българката и германката нямат мачове помежду си.