Сенегалски таран се завърна в България

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Втородивизионният "Берое" привлече сенегалския таран Шейх Диаманка, съобщиха от старозагорския клуб .

Диаманка е на 25 години, роден е в Дакар и играе като централен нападател. Висок е 189 сантиметра, а освен сенегалско притежава и испанско гражданство.

Футболистът пристига в Стара Загора от малтийския "Моста". Преди това е играл за японските "Фуджиеда МИФК" и "Точиги", а през 2024 година носеше екипа на „Хебър" (Пазарджик), с който записа 30 мача и три гола в българския елит.

В кариерата си Диаманка е играл още за втория тим на испанския „Елче", португалския „Корушензе" и белгийския „Десел Спорт".