ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин за първи път игра в дербито "Милан" - "Ин...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23339974 www.24chasa.bg

Сенегалски таран се завърна в България

1544
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Шейх Диаманка Снимка: "Берое"

Втородивизионният "Берое" привлече сенегалския таран Шейх Диаманка, съобщиха от старозагорския клуб .

Диаманка е на 25 години, роден е в Дакар и играе като централен нападател. Висок е 189 сантиметра, а освен сенегалско притежава и испанско гражданство.

Футболистът пристига в Стара Загора от малтийския "Моста". Преди това е играл за японските "Фуджиеда МИФК" и "Точиги", а през 2024 година носеше екипа на „Хебър" (Пазарджик), с който записа 30 мача и три гола в българския елит.

В кариерата си Диаманка е играл още за втория тим на испанския „Елче", португалския „Корушензе" и белгийския „Десел Спорт".

Шейх Диаманка Снимка: "Берое"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво