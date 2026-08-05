Луиш Фиго: Инфантино трябва да си тръгне веднага!

Португалската легенда футболист Луиш Фиго, който в момента е посланик в УЕФА, стана поредният критик на Джани Инфантино заради проекта, който вече бе стопиран, но целеше да продаде част от търговските права на световното първенство на частни инвеститори.

"Инфантино трябва да си тръгне. Много е късно да спаси достойнството си, но все още не е късно да спаси футбола. Трябва да си тръгне веднага!

Ако идеята беше толкова добра, защо не е сподели с всички членове на ФИФА, които се бяха събрали в една зала преди финала на световното първенство? Ако планът беше солиден, защо не изложи на членове и рисковете му, а само предимствата.

Защо не бе честен и не сподели факта, че този проект трябваше да го обогати, като получава по 30 милиона долара на година? Човек, който е способен да действа така, принадлежи на миналото и не трябва да има никаква роля в бъдещето на спорта", категоричен бе Фиго.