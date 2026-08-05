"Реал" чупи трансферния си рекорд

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"Реал" (Мадрид) смята да счупи трансферния си рекорд, като закупи 19-годишното крило на германския "РБ Лайпциг" и националния отбор на Кот д'Ивоар Ян Диоманде.

Според информации в Испания грандът е готов да извади 140 милиона евро с включени бонуси.

Рекордната покупка на "Реал" е Джуд Белингам. За него с бонуси бяха платени 127 млн. на "Борусия" (Дортмунд).

Ако сделката за Диоманде се осъществи, той ще се превърне и в най-скъпия африкански футболист в историята. Рекордът се държи от сънародника му Никола Пепе, за когото "Арсенал" плати 80 млн. на "Лил".

Диоманде вече е договорил личните си условия с "Реал", а преговорите между двата клуба в момента са в напреднала фаза, пишат в Испания и Жермания.