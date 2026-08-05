ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин за първи път игра в дербито "Милан" - "Ин...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23340200 www.24chasa.bg

"Реал" чупи трансферния си рекорд

1784
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ян Диоманде Снимка: instagram.com/yandiomande/

"Реал" (Мадрид) смята да счупи трансферния си рекорд, като закупи 19-годишното крило на германския "РБ Лайпциг" и националния отбор на Кот д'Ивоар Ян Диоманде.

Според информации в Испания грандът е готов да извади 140 милиона евро с включени бонуси.

Рекордната покупка на "Реал" е Джуд Белингам. За него с бонуси бяха платени 127 млн. на "Борусия" (Дортмунд).

Ако сделката за Диоманде се осъществи, той ще се превърне и в най-скъпия африкански футболист в историята. Рекордът се държи от сънародника му Никола Пепе, за когото "Арсенал" плати 80 млн. на "Лил".

Диоманде вече е договорил личните си условия с "Реал", а преговорите между двата клуба в момента са в напреднала фаза, пишат в Испания и Жермания.

Ян Диоманде Снимка: instagram.com/yandiomande/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво