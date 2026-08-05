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Българин за първи път игра в дербито "Милан" - "Интер"

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Валери Владимиров в контролата срещу "Интер" Снимка: "Милан"

За първи път българския футболист игра в едно от най-големите футболни дербита в света - "Милан" срещу "Интер".

Италианските грандове завършиха 1:1 в контролата помежду си, която се изигра в австралийския град Пърт.

Наставникът на "Милан" Рубен Аморим пусна в игра българския защитник Валери Владимиров в 63-ата мин на мястото на сърбина Страхиня Павлович.

Нашето момче, което е на 18 г., е част от младежкия тим на "росонерите", но бе взет в състава за турнето в Австралия и Азия.

Преди началото на мача с минута мълчания бе почетен иконата на "Милан" Франко Барези, който почина на 66 г.

Между отборите беше положена фланелка с името на великия защитник и неговия номер 6.

Всички играчи на "росонерите" бяха именно с този номер и черни ленти.

Федерико Димарко даде аванс на "Интер" в 52-ата минута, а в 84-ата Кристофър Нкунку изравни от дузпа.

В събота "Милан" ще има спаринг срещу "Челси" в Джакарта (Индонезия).

Валери Владимиров е юношески национал на България до 19 г.

Валери Владимиров в контролата срещу "Интер" Снимка: "Милан"

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