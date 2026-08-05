Българин за първи път игра в дербито "Милан" - "Интер"

За първи път българския футболист игра в едно от най-големите футболни дербита в света - "Милан" срещу "Интер".
Италианските грандове завършиха 1:1 в контролата помежду си, която се изигра в австралийския град Пърт.
Наставникът на "Милан" Рубен Аморим пусна в игра българския защитник Валери Владимиров в 63-ата мин на мястото на сърбина Страхиня Павлович.
Нашето момче, което е на 18 г., е част от младежкия тим на "росонерите", но бе взет в състава за турнето в Австралия и Азия.
Преди началото на мача с минута мълчания бе почетен иконата на "Милан" Франко Барези, който почина на 66 г.
Между отборите беше положена фланелка с името на великия защитник и неговия номер 6.
Всички играчи на "росонерите" бяха именно с този номер и черни ленти.
Федерико Димарко даде аванс на "Интер" в 52-ата минута, а в 84-ата Кристофър Нкунку изравни от дузпа.
В събота "Милан" ще има спаринг срещу "Челси" в Джакарта (Индонезия).
Валери Владимиров е юношески национал на България до 19 г.