Израелски национал отказа да излезе срещу ЦСКА

"Червените" в хотела, където бе настанен и Карлос Насар

“Макаби” (Тел Авив) ще бъде без една от ключовите си фигури за първия двубой с ЦСКА от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Израелският национал Рой Ревиво няма да пътува с отбора за Батуми и ще пропусне срещата с “червените”, която е в четвъртък от 19 часа българско време.

Левият защитник е обект на сериозен трансферен интерес и сам е поискал да не бъде включван в групата, докато преговорите за неговото бъдеще продължават. Очаква се мястото му в стартовия състав да бъде заето от Шахар Росен. Точно заради това, че иска да напусне, той е настоял да е извън групата за двубоя.

Според ONE “Макаби” е получил оферта от неназован испански клуб на стойност 2,5 милиона евро плюс бонуси. Израелският носител на купата обаче настоява за сума, близка до 4 милиона евро, допълнителни плащания и 30% от бъдещ трансфер. От клуба искат още Ревиво да се откаже от полагащите му се 15% от трансферната стойност.

Sport 5 съобщава за друго предложение от Испания на стойност 3 милиона евро, което вече е било отхвърлено, но разговорите между страните продължават. Интерес към 23-годишния бранител проявяват също клубове от Португалия, Германия и Италия.

Още през миналото лято Ревиво бе близо до преминаване в “Копенхаген”, но тогава трансферът пропадна заради финансови разминавания.

“Всичко си зависи от нас. Ние сме ЦСКА и трябва да покажем на какво сме способни. На този етап няма слаби отбори, но както казах, всичко зависи от това как ние ще играем”, заяви преди тръгването за Батуми халфът Мохамед Брахими. И то на доста сносен български език. Все пак вече над 2 години е в родното първенство.

Тимът вече получи и поздравления от Иван Турицов. Бившият капитан на “червените” подписа като свободен агент с местния “Динамо” през лятото.

Стадионът в Батуми, където ЦСКА ще играе, се вижда от хотела, където е настанен отборът на Христо Янев. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ, БАТУМИ

Отборът на Христо Янев е настанен в местния хотел “Мариот”, който е само на няколко метра от стадиона, където ще се играе двубоят. Там бе наставен по време на европейското и мегазвездата в спорта ни Карлос Насар. Щангистът е един от най-отявлените фенове на ЦСКА и не пропуска двубой на отбора, когато е свободен. В момента той е на лагер в Девин за световното първенство през есента, но не е изключено идния четвъртък да прескочи до София за реванша с израелците.

ЦСКА много се нуждае от добър резултат в първия двубой, за да има шанс да попадне в шампионатната фаза на евротурнир. Ако “Макаби” бъде елиминиран, това става факт, защото дори при загуба от ОФИ (Крит) в плейофа на Лига Европа се влиза в същинската фаза на Лигата на конференциите.

За нея отборът със сигурност ще се премести на “Българска армия”, защото се очаква всеки момент реконструкцията на стадиона да бъде приключена.