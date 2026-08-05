Салах си избра номер 61, телефонния код на Трабзон

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Мохамед Салах ще играе с номер 61 на гърба в новия си тим “Трабзон”. Египетският национал реши да продължи кариерата си след “Ливърпул” в турския клуб.

Салах явно е проучил доста добре нещата при избора си за номер. 61 е кодът на Трабзон. И именно поради тази причина звездата избира да носи тази цифра на гърба си.

Салах ще подпише за 2 години с комшийския тим. Заплатата му ще е 17 млн. евро на година, а отделно ще получава по 25% от сумата от всички продадени от клуба артикули с неговия лик и име.

Днес египетският национал ще бъде официално представен на стадиона на “Трабзон”, като се очаква съоръжението да е абсолютно пълно.