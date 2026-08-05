Находката Сержиньо

8 мача - 3 гола и 3 асистенции. Малко са играчите, на които им е нужен месец в “Левски”, за да се превърнат в любимци на публиката. Такъв е примерът със Сержиньо. И не само заради головете му. Във вторник португалският халф донесе успеха над “Кайрат”, дошъл във втората минута на добавеното време. Преди това вкара на 2 пъти и в Първа лига - срещу “Септември” и “Локо” (Сф), като в “Надежда” реализира за крайното 2:1.

На сметката си Сержиньо има и 3 голови паса, като те са все в Европа. Първо се отчете с асистенция при гола на Око-Флекс срещу “Борац” за 1:1 в Баня Лука. А след това по веднъж във всеки от двубоите с “Университатя” (Крайова).

Играчът дойде на “Герена” срещу близо милион евро от “Санта Клара”. Изборът му със сигурност е изненадал португалците, които са се надявали да го продадат някъде в Западна Европа, защото качествата на полузащитника са очевидни. И в България ще му е тясно. Но Сержиньо си е направил май добре сметката. И със сигурност вече е хванал окото на грандове с изявите си в пресевките на най-комерсиалния турнир. Тича, покрива целия терен, че вкарва и голове, какво повече да искаш...

26-годишният полузащитник дойде почти без подготовка. Присъедини се към “сините” точно преди последния предсезонен двубой на “Левски”. Дебютира още в първия официален мач на “сините” - равенството в Баня Лука. А още в Босна и Херцеговина се забеляза, че този футболист е истинска находка. И “сините” със сигурност са уцелили джакпота с привличането му.

Сержиньо е истинският двигател в отбора на Веласкес. Без значение кой е до него в средата на терена - дали Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Мазил Сула или Асен Митков, португалецът се разбира с всички. Умее да изнася топката, точно по вкуса на Веласкес. На всичкото отгоре има и удар. А за капак е и отличен при изпълненията на статични положения - преки свободни удари, корнери, че и дузпи. За последното още не сме го видели, защото 11-метровите наказателни удари към момента са запазени за Евертон Бала.

“Треньорът мисли мач за мач, ние - също. В петък задължително трябва да победим и след това ще търсим и успеха при гостуването срещу “Кайрат”, каза героят на “сините” след победата в първия мач от третия кръг на Шампионската лига.

“Усещането е неописуемо, без думи. Това е един от най-хубавите ми моменти”, отговори още той на въпрос как се е почувствал след попадението във вратата на “Кайрат”.

Иначе португалският халф обясни, че бързата му адаптация в “Левски” се дължи на колегите в отбора. (24часа)

Сержиньо ликува след гола си във вратата на “Кайрат”.