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Одисеята на "Левски" към Туркестан започва в неделя

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"Левски" би 1:0 "Кайрат" на "Герена" в първия сблъсък от дуела между двата тима от 3-ия предварителен кръг на Шампионската лига. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

“Левски” ще замине за Туркестан, където ще гостува на “Кайрат” в неделя. Казахстанският шампион няма да приеме “сините” на своя стадион в Алмати, като причината е концерт на Кание Уест на съоръжението. Туркестан е на повече от 4500 км разстояние по въздух от София. А пътуването е над 5 часа. Хулио Веласкес и неговите играчи се прибират веднага след двубоя във вторник. Срещата е от 18 ч българско време (20 ч местно).

Съперникът на “Левски” също пристигна 2 дни преди срещата за мача с в София. Това е логично на фона на дългия полет и умората, която се натрупва у играчите по време на престоя в самолета.

Иначе рефер на реванша между “Левски” и “Кайрат” от третия предварителен кръг на Шампионската лига ще е Даниел Зиберт. Германецът през миналия сезон ръководи финала в най-комерсиалния турнир в Европа между “Пари Сен Жермен” и “Арсенал”, спечелен от френския тим след дузпи.

"Левски" би 1:0 "Кайрат" на "Герена" в първия сблъсък от дуела между двата тима от 3-ия предварителен кръг на Шампионската лига. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

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