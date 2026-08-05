Одисеята на "Левски" към Туркестан започва в неделя

“Левски” ще замине за Туркестан, където ще гостува на “Кайрат” в неделя. Казахстанският шампион няма да приеме “сините” на своя стадион в Алмати, като причината е концерт на Кание Уест на съоръжението. Туркестан е на повече от 4500 км разстояние по въздух от София. А пътуването е над 5 часа. Хулио Веласкес и неговите играчи се прибират веднага след двубоя във вторник. Срещата е от 18 ч българско време (20 ч местно).

Съперникът на “Левски” също пристигна 2 дни преди срещата за мача с в София. Това е логично на фона на дългия полет и умората, която се натрупва у играчите по време на престоя в самолета.

Иначе рефер на реванша между “Левски” и “Кайрат” от третия предварителен кръг на Шампионската лига ще е Даниел Зиберт. Германецът през миналия сезон ръководи финала в най-комерсиалния турнир в Европа между “Пари Сен Жермен” и “Арсенал”, спечелен от френския тим след дузпи.