"Синьо" дежавю

"Левски" няма да иде в Казахстан, за да брани аванса от първия мач с "Кайрат"

Преди точно 12 месеца без 3 дни “Левски” отново игра в третия предварителен кръг на турнир на УЕФА, но не в Шампионската лига, както е сега, а в Лигата на конференциите. Съперникът на “сините” на Хулио Веласкес бе отвъд Черно море. Тогава воденият от испанския треньор тим се изправи срещу “Сабах” от Азербайджан. Противникът бе описван от всички като страшен - бил спечелил купата на страната. А “сините” се измъчиха доста, поне в първия мач в София. Създаваха положение след положение, докато гостите се бранеха, явно дошли за 0:0. Все пак съдбата си знаеше работата и дълбоко в добавеното време (осем след края на редовните 90 мин) Борислав Рупанов хвърли в екстаз “сините” с гола си за победата с 1:0. Година по-късно “сините” са в направо в друга планета - пресевките на Шампионската лига. Съперник отново е тим от най-източната част на Европа, дори е по-близо до Китай - казахстанският “Кайрат”. Противникът дойде в София със сигурност не като фаворит, но със статут на участник в същинската фаза на Шампионската лига през миналия сезон. А треньорът на “Кайрат” Рафаел Уразбахтин бе забъркал толкова здрав бетон в отбрана в столицата на България, че дори и най-добрите в дефанзивен план тимове биха му завидели. Тотална доминация на “сините” през целите 90 мин. Натиск, но гол не се виждаше как ще падне. И дойде отново продължение на срещата, както и преди 12 месеца. Гол за “сините” на Сержиньо. И аванс преди реванша следващата седмица.

Мазир Сула отново бе един от козовете на Веласкес и алжирецът внесе свежест и разнообразие в играта на “Левски” след влизането си в игра. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Истинско дежавю спрямо година. Този път обаче “Левски” не изглеждаше толкова припрян и да бърза, както бе в споменатия мач със “Сабах”. Въпреки че изнервиха феновете с това, че не бързат и не шутират от всяка позиция, въпреки че времето си течеше, “сините” умело си играеха, каквото могат най-добре - да разиграват топката и да търсят пролука в стегнатата и почти непробиваема защита на гостите от Казахстан. Липсваха онези безсмислени центрирания в наказателното поле, които редовно виждаме в последните минути дори и от най-силните тимове на планетата, когато изостават, а срещата е пред финал.

Е, голът може и да падна след рикошет в 92-ата мин, но съдбата винаги е на страната на смелите.

Но да се върнем към дежавюто. И дали ще е тотално същото, както и преди 12 месеца, отново в третия кръг на турнир на УЕФА. Срещу “Сабах” в Азербайджан “сините” бяха безпощадни - 2:0. Гостуването в далечен Казахстан не би трябвало да е по-различно. “Кайрат” може да има сериозни успехи в последните години на европейската сцена, но не се вижда как може да се надиграва с “Левски”. “Сините” обичат да държат топката, което е напълно логично за треньор испанец. Доста по-бързи и повратливи са от съперника. И най-вероятно “Кайрат” ще чака своя шанс и след 3/4 от срещата в Туркестан няма да се е хвърлил яростно в атака. А бетонът на Рафаел Уразбахтин може да бъде разрушен и по-рано от този в София.

Самият треньор на казахстанците обясни, че отборът му е рухнал в края на срещата, защото се е уморил от постоянното гонене на топката и играчите на “сините”. Няма и как да е иначе. Отдавна на “Герена” не бе идвал чужд отбор, който да е в толкова глуха защита и да има само един удар към вратата на “Левски”.

Евертон Бала не изигра най-добрия си мач срещу "Кайрат" на "Герена". СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Преди двубоя журналистите в Казахстан написаха, че дори и загуба 0:2 за техния тим ще им остави шансове. Изоставането на “Кайрат” е по-малко, но с оглед на продукцията на техния шампион в София по-скоро е вероятно “Левски” да бие без проблеми, както бе и преди 12 месеца срещу тим от Далечния изток.

Иначе ако “сините” продължат по курса, по който вървят през този сезон в Европа, ги чака сигурен плейоф в Шампионската лига. А това значи още сигурни над 4 млн. евро към изкараните до момента 4,5 млн.

Първенецът на България за трети пореден мач се разписа вкъщи, без да пусне гол. Първо победи 4:0 “Борац”, за да го елиминира в първия кръг. Във втория пък взе ценното 1:0 над “Университатя” (Крайова). И сега спечели със същия резултат срещу “Кайрат”. “Сините” обаче още нямат загуба като гост. Направиха равенства - 1:1 с босненците и 2:2 с румънците преди седмица, което бе достатъчно за продължаване напред.

Откакто Веласкес пое тима, “Левски” няма поражение, че дори и допуснат гол в дома си - “Герена” в Европа. Освен споменатите двубои от този сезон през миналия “Левски” записа нулеви равенства първо с “Апоел” (Беер Шева), а след това и с “Брага”. При гостуванията “сините” също не пуснаха гол, поне в редовното време. Чак на плейофа за Лигата на конференциите тим отбеляза гол на “Левски” в Европа, когато столичани се водеха домакини. Това бе АЗ от Нидерландия, но двубоят се игра на “Васил “Левски”.

Ако “Левски” елиминира “Кайрат”, то на плейофа за Шампионската лига чака АЕК (Атина). Първата среща трябва да е в гръцката столица на 18 или 19 август.

При отпадане от първенеца на Казахстан “сините” ще се борят за влизане в същинската фаза на Лига Европа. Съперник на последното стъпало ще е победителят от двойката ПАОК - “Андерлехт”, като отново в първия мач (на 19 август) българският тим ще е гост.

Ако “Левски” загуби плейофа за Лига Европа, има сигурно място в Лигата на конференциите.