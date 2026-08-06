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"Левски" отлага мача със “Славия”?

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Играчите на "Левски" не са спирали да играят по 2 мача на седмица от началото на миналия месец. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

“Левски” по всяка вероятност ще отложи мача със “Славия” от 5-ия кръг на Първа лига. По програма “сините” трябва да гостуват в “Овча купел” следващата събота (15 август). След това обаче пред шампиона на България предстои първият мач от плейоф - я в Шампионската лига, я в Лига Европа. С оглед на факта, че “сините” са гости в Европа в първия мач и в двата сценария, то най-вероятно ще отложат най-старото столично дерби.

Както е известно, според наредбата на БФС отбор може да отложи двубой от местния елит преди или след първия плейофен двубой за попадане в основната фаза на европейски клубен турнир.

Другият вариант пред първенеца на България е да отмени мача си от 6-ия кръг. Тогава на “Герена” “сините” трябва да посрещнат “Спартак” (Варна).

През миналия сезон “Левски” не отложи мача си преди плейофа с АЗ от Лигата на конференциите, а реши да не играе у нас между двете срещи с ниделандския тим.

Играчите на "Левски" не са спирали да играят по 2 мача на седмица от началото на миналия месец. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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