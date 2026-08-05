Смениха датата за изборния конгрес на УЕФА догодина

51-ият изборен Конгрес на УЕФА в Астана (Казахстан) е пренасрочен от 5 март за 22 април 2027 г., съобщиха от Министерството на туризма и спорта на страната. На събитието, което ще събере представители на 55-те страни-членки, ФИФА и водещи спортни организации, ще бъдат избрани нов президент, нов изпълнителен комитет и други ръководни органи на централата.

Мандатът на настоящия президент Александър Чеферин изтича през 2027 г. Въпреки че промените в Устава му позволяват да се кандидатира отново, той загатна, че това е малко вероятно. Крайният срок за издигане на кандидатури е 22 януари 2027 г. (три месеца преди изборите), като всеки кандидат се нуждае от писмената подкрепа на поне три асоциации. Промяната в датата най-вероятно е свързана с осигуряването на по-удобен период в спортния календар.