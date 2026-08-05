Христо Янев: Няма да кажа как ще играем срещу "Макаби", защото противникът ще разбере

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори на пресконференция преди гостуването на "Макаби" (Тел Авив, Израел) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят ще се играе в Батуми (Грузия) утре от 19,00 часа. Реваншът е в София на 13 август.

„Имаме планове за това, което ни предстои.

Както всеки път обаче, аз съм открит и честен. Колкото и да ми се иска да ви кажа как ще играем, няма как, защото и противникът ще разбере. Подготвили сме се за тях като отбор. Надявам се планът, който имаме в главите си, да бъде осъществен на терена.

Предстои ни сблъсък с много по-различен съперник от "Карабах" ("червените" отстраниха тима от Азербайджан с дузпи в предходната фаза). Директен отбор, физически силен, разполага с много скорост, обича да играе на преход. Възползват се от всяко пространство, което им бъде оставено. Оттам трябва да размишляваме какво ще правим ние. Два коренно различни противника. "Карабах" обича да играе с топката, а "Макаби" обича много празните пространства.

Подхождаме към всеки съперник по различен начин - преценяваме силни и слаби качества.

Почнахме да се нагаждаме към този цикъл от мачове. Мисля, че понякога думите ми са тълкувани погрешно. Разбираме важността на мачовете, когато играем в Европа и на домашната сцена. Искаме да влизаме по най-добрия начин. Започваме да се нагаждаме към този цикъл и какво трябва да правим.

Срещат се два много добри отбора. Имаме шансове срещу толкова силния отбор на "Макаби". Искаме да направим онова, в което сме силни, без да се превъзнасяме. Да го покажем на терена", коментира Янев.