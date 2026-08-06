13,05 ч Колоездене, обиколка на Полша Eurosport 2
16,45 ч Колоездене, обиколка на Франция (ж) Eurosport 1
18,30 ч Скокове във вода, ЕП в Париж БНТ 3
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
19,00 ч Футбол, "Макаби" - ЦСКА "Диема спорт"
19,30 ч Тенис, турнир в Монреал MAX sport 1/MAX sport 2
19,50 ч Скокове във вода, ЕП в Париж БНТ 3
21,45 ч Футбол, "Бристол" - "Уолсол" "Диема спорт" 2
22,00 ч Голф Eurosport 2
2,00 ч Тенис, турнир в Монреал MAX sport 1/MAX sport 2
3,00 ч US футбол, "Каролина" - "Аризона" MAX sport 3