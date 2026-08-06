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Спорт по телевизията днес

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ЦСКА гостува днес на "Макаби" (ТА) в Грузия. Снимка: Георги Палейков

13,05 ч Колоездене, обиколка на Полша Eurosport 2

16,45 ч Колоездене, обиколка на Франция (ж) Eurosport 1

18,30 ч Скокове във вода, ЕП в Париж БНТ 3

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,00 ч Футбол, "Макаби" - ЦСКА "Диема спорт"

19,30 ч Тенис, турнир в Монреал MAX sport 1/MAX sport 2

19,50 ч Скокове във вода, ЕП в Париж БНТ 3

21,45 ч Футбол, "Бристол" - "Уолсол" "Диема спорт" 2

22,00 ч Голф Eurosport 2

2,00 ч Тенис, турнир в Монреал MAX sport 1/MAX sport 2

3,00 ч US футбол, "Каролина" - "Аризона" MAX sport 3

ЦСКА гостува днес на "Макаби" (ТА) в Грузия. Снимка: Георги Палейков
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