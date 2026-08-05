В петък обявяват състава на България за европейското по водна топка във Варна

Съставът на българския отбор по водна топка за европейското първенство за мъже до 20 години, което се се проведе във Варна в периода 10-16 август, ще бъде обявен от треньора Жарко Петрович в петък (7 август), разкри самият той, цитиран от Пресслужбата на централата.

Сръбският специалист води подготвителен лагер с 18 ватерполисти в Кранево. Първият мач на България ще бъде срещу Словения в понеделник (10 август) от 20 часа в плувния комплекс „Приморски", където за титлата ще се борят най-силните 16 младежки тима от континента.

„Доволен съм от старанието и напредъка на момчетата. Всички са силно мотивирани и са сериозни в тренировките", заяви Петрович. Заедно с президента на БФВТ Дарий Дановски и с капитана на отбора Младен Димитров той ще даде пресконференция в петък във Варна и ще съобщи подробности за състоянието на тима.

„Също в петък ще стане окончателно ясно кои 15 играчи ще бъдат включени в отбора ни за европейското", уточни треньорът.

На подготовка в Кранево от 13 юли са Младен Димитров – вратар, Дениз Каракашев, Стефан Димитров, Ангел Георгиев, Христо Делчев – вратар, Владимир Станков и Богдан Траянов (КВТ Комодор, Варна), Денис Исмаил (КВТ Нептун, Бургас), Кристиян Желязков, Ники Цветков и Калоян Драганов (КПС Спартак, Варна), Георги Панговски (КВТ Черноморец, Бургас), Даниел Тотев и Веселин Ганчев (КВТ Черно море–Тича, Варна), Петър Велинов (КВТ ЦСКА, София), Калоян Иванов (Албасете, Испания), Кристиян Рацов (Ливри-Гарган, Франция) и Леон Касан (Дел Мар, Сан Диего, САЩ).

В първата фаза на шампионата съперници на отбора на България ще бъдат още съставите на Турция (на 11 август) и Франция (12 август).