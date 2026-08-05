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България загуби драматично от Турция на балканиадата за волейболисти до 17 г.

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Иван Станев Снимка: ВК "Нефтохимик"/официален сайт

България загуби драматично с 2:3 (19:25, 21:25, 25:16, 25:21, 11:15) в първия си мач от група В на турнира на балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години, което се провежда в Тирана.

Воденият от Иван Станев тим изостана  с 0:2, но успяха да се добере до тайбрек. В него младите национали отстъпиха с 11:15.

В четвъртък България ще се изправи срещу Косово във втория си мач от груповата фаза.

Вчера турците победиха състава на Косово с 3:0. Така победа утре ще прати България на 1/2-финалите.

Иван Станев Снимка: ВК "Нефтохимик"/официален сайт

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