Енчо Керязов приветства участниците в Световното първенство по гребане до 19 г.

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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов приветства участниците в Световното първенство по гребане до 19 години, което ще се проведе в Пловдив от 6 до 9 август. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

„За мен е чест и удоволствие да ви приветствам с добре дошли в България и в Пловдив – един от най-красивите ни градове с хилядолетна история. Пожелавам успех на всички състезатели и постигане на поставените цели", заяви министърът.

Той подчерта обединяващата сила на спорта и посочи, че гребането е един от най-добрите примери за това.

„За да се постигат резултати, обаче, не е достатъчно просто да сме в една лодка. Важно е да гребем в синхрон и в една посока", каза още министърът.

На официалното откриване присъстваха президентът на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов и президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков.

В шампионата участват 655 състезатели от 54 държави, които ще си оспорват отличията в 14 класа лодки.

България е представена с шест лодки и общо 16 състезатели. При юношите страната ни ще бъде представена от Даниел Маринов (скиф), Илиан Николов и Петър Пенков (двойка скул), Стефан Костов, Стоичко Стоичков, Филип Йорданов и Даниел Петков (четворка скул), както и Юлиян Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров (четворка без рулеви).

При девойките за България ще стартират Румяна Стоянова (скиф), Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светлозара Георгиева (четворка скул).