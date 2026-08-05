ЦСКА 1948 изпусна да бие 5 пъти по-скъпия "Панатинайкос" в Атина - 1:1

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ЦСКА 1948 си тръгна с равенство 1:1 от първи мач в третия квалификационен кръг за влизане в Лигата на конференциите срещу "Панатинайкос", игран на олимпийския стадион в Атина

Вицешампионът на България се представи повече от добре срещу срещу гръцкия гранд, чийто състав е над 5 пъти по-скъп (100 млн. евро срещу 18 млн.).

В началото на мача домакините здраво натегнаха. Стигнаха до гол в 21-ата мин, когато точен с глава бе хърватинът Адриано Ягошич.

ЦСКА 1948 обаче бързо се съвзе и 10 мин по-късно националът Георги Русев изравни.

Освен това българският представител започна да се държи много равностойно със солидна игра във всички линии.

В 58-ата мин Русев стигна до чист шанс да се разпише отново, но бившият вратар на "Барселона" Иняки Пеня изби удара му.

В 82-ата мин левият бек на ЦСКА 1948 от Черна гора Огнйен Гашевич стреля майсторски от разстояние, но топката се отби от напречната греда.

Като цяло домакините нямаха големи опасности след почивката.

Трябва обаче да се отчете отново добрата игра на вратаря на бистричани Петър Маринов, спасил 4 удара. Те бяха 5 от общо 12. С толкова завърши и ЦСКА 1948 (точни 3).

След последния съдийски сигнал имаше освирквания от гръцките фенове към "Пао".

Реваншът на Националния стадион "Васил Левски" е на 11 август от 20,30 ч