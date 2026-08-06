Георги Русев: Играхме достойно в Атина, поздравявам и "Левски" за представянето в Европа

Голмайсторът за ЦСКА 1948 при равенството 1:1 срещу "Панатинайкос" в Атина Георги Русев коментира първата среща от третия кръг на квалификациите за Лигата на конференциите.

"При попадението направихме добра атака от наша страна, топката ми дойде на удобна позиция и бях задължен да вкарам. Имах още една добра възможност, вратарят направи добро спасяване. Дано не съжаляваме за пропуските.

"Панатинайкос" владееше повече топката, но ние създадохме доста ситуации пред тяхната врата и можехме да отбележим още един гол. Не мисля, че има значение кой е фаворит или не. Те са много класен отбор, но ние показахме едно стойностно лице и мисля, че трябва да се гордеем с него.

Искам да поздравя и "Левски" за невероятното им представяне до момента в квалификациите Шампионската лига и им пожелавам да се класират. Пожелавам успех и на другия евроучастник (ЦСКА). Надявам се да се класираме напред. Ще направим всичко възможно", заяви националът.