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Треньорът на плувците преди европейското: Всяко вл...

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Треньорът на плувците преди европейското: Всяко влизане в 1/2-финалите ще бъде успех

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Кристиян Минковски Снимка: Велислав Иванов

Националите по плуване направиха открита тренировка преди заминаването (в петък) за Париж, където ще участват в европейското първенство.

7 състезатели ще представят България във френската столица - Диана Петкова, Габриела Георгиева, Тея Николова, Петър Мицин, Дарен Кирилов, Васил Тушев и Мирослав Терзиев. Последните двама са абсолютни дебютанти на голям форум.

Мениджърът на националния отбор Кристиян Минковски, както и подопечните му се надяват на подобряване на личните постижения.

"Очаквам професионално отношение от тези състезатели и всеки да се доближи до максимума от възможностите си. Всяко едно влизане в първите 16 (иначе казано полуфинали) ще бъде успех", каза Минковски.

За първи път от доста време на европейско по плуване за България ще стартират мъжки щафети 4 по 100 и 4 по 200 м свободен стил.

Кристиян Минковски Снимка: Велислав Иванов

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