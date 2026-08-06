Треньорът на плувците преди европейското: Всяко влизане в 1/2-финалите ще бъде успех

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националите по плуване направиха открита тренировка преди заминаването (в петък) за Париж, където ще участват в европейското първенство.

7 състезатели ще представят България във френската столица - Диана Петкова, Габриела Георгиева, Тея Николова, Петър Мицин, Дарен Кирилов, Васил Тушев и Мирослав Терзиев. Последните двама са абсолютни дебютанти на голям форум.

Мениджърът на националния отбор Кристиян Минковски, както и подопечните му се надяват на подобряване на личните постижения.

"Очаквам професионално отношение от тези състезатели и всеки да се доближи до максимума от възможностите си. Всяко едно влизане в първите 16 (иначе казано полуфинали) ще бъде успех", каза Минковски.

За първи път от доста време на европейско по плуване за България ще стартират мъжки щафети 4 по 100 и 4 по 200 м свободен стил.

