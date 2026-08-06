Галерия от тренировката на националите по плуване преди европейското в Париж

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Националите по плуване направиха открита тренировка преди заминаването (в петък) за Париж, където ще участват в европейското първенство.

7 състезатели ще представят България във френската столица - Диана Петкова, Габриела Георгиева, Тея Николова, Петър Мицин, Дарен Кирилов, Васил Тушев и Мирослав Терзиев. Последните двама са абсолютни дебютанти на голям форум.

Ето и снимки от тренировката:

Петър Мицин Снимка: Велислав Николов

Диана Петкова Снимка: Велислав Николов

Дарен Кирилов Снимка: Велислав Николов

Тея Николова Снимка: Велислав Николов

Васил Тушев Снимка: Велислав Николов

Мирослав Терзиев Снимка: Велислав Николов

Тея Николова и Диана Петкова Снимка: Велислав Николов

Петър Мицин Снимка: Велислав Николов

Националите по плуване

Снимка: Велислав Николов