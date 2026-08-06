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https://www.24chasa.bg/sport/article/23342925 www.24chasa.bg

Галерия от тренировката на националите по плуване преди европейското в Париж

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Габриела Георгиева Снимка: Велислав Николов

Националите по плуване направиха открита тренировка преди заминаването (в петък) за Париж, където ще участват в европейското първенство.

7 състезатели ще представят България във френската столица - Диана Петкова, Габриела Георгиева, Тея Николова, Петър Мицин, Дарен Кирилов, Васил Тушев и Мирослав Терзиев. Последните двама са абсолютни дебютанти на голям форум.

Ето и снимки от тренировката:

Петър Мицин
Петър Мицин Снимка: Велислав Николов

Диана Петкова
Диана Петкова Снимка: Велислав Николов

Дарен Кирилов
Дарен Кирилов Снимка: Велислав Николов

Тея Николова
Тея Николова Снимка: Велислав Николов

Васил Тушев
Васил Тушев Снимка: Велислав Николов

Мирослав Терзиев
Мирослав Терзиев Снимка: Велислав Николов

Тея Николова и Диана Петкова
Тея Николова и Диана Петкова Снимка: Велислав Николов

Петър Мицин
Петър Мицин Снимка: Велислав Николов

Националите по плуване
Националите по плуване

Снимка: Велислав Николов

Петър Мицин и Васил Тушев
Петър Мицин и Васил Тушев

Габриела Георгиева
Петър Мицин
Диана Петкова
Дарен Кирилов
Тея Николова
Васил Тушев
Мирослав Терзиев
Тея Николова и Диана Петкова
Петър Мицин
Националите по плуване
Петър Мицин и Васил Тушев

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