Галерия от тренировката на националите по плуване преди европейското в Париж

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Националите по плуване направиха открита тренировка преди заминаването (в петък) за Париж, където ще участват в европейското първенство.
7 състезатели ще представят България във френската столица - Диана Петкова, Габриела Георгиева, Тея Николова, Петър Мицин, Дарен Кирилов, Васил Тушев и Мирослав Терзиев. Последните двама са абсолютни дебютанти на голям форум.
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