БФС подкрепил преизбирането на Джани Инфантино във ФИФА

200 от 211 държави във ФИФА са подкрепили писмено Джани Инфантино за нов мандат в световната централа. Това е станало по време на конгреса във Ванкувър и откриването на първенството на планетата.

От Европа само 4 страни не са дали писмено подкрепата си, като това са Дания, Норвегия, Швеция и Германия. Другите всички са се подписали, включително и България.

Сега стартира процесът за отказ от подписаните декларации, като някои държави, включително и Сърбия, вече го направиха. От БФС вече повече от 10 дни, откакто тръгна скандалът, няма и дума по въпроса от някой ръководен фактор.

Положението на Инфантино поне за момента вече изглежда неспасяемо, въпреки че някои държави от Африка и Азия продължават да го подкрепят.

Италианецът с швейцарски и ливански паспорт го закъса, след като обяви план за създаването на дъщерна фирма, която да държи правата на всички турнири на световната федерация, като в нея да има и частни инвеститори. Това бе прието като опит да се продадат първенствата на планетата и след като за отрицателно време се събраха над 120 държави против, Инфантино бе принуден да обяви край на проекта.

Невероятна атака срещу него предприе принц Али ал Хюсеин, който оглавява местната федерация. Той директно го обвини в изнудване срещу подкрепа за преизбирането му. “Има предостатъчно проблеми във ФИФА. Но нека обясня някои, които директно засягат Йордания при първото участие на световно. И по които не получихме никаква подкрепа.

Първо на фенове им бяха отказани визи, въпреки че имаха билети, купени на баснословни цени. След това парите, които трябваше да получим, бяха намалени заради данъци в САЩ. Това не се случи с отборите, които бяха в Канада и Мексико. А това са средства за играчите и треньорите. Още чакаме и средствата от играния финал на Арабската купа през декември, когато играхме финал. А само се говори колко милиарди има ФИФА в запас. Видно е, че става въпрос за проблем с ръководството”, написа принцът в социалните мрежи.

Оказа се, че и градовете, които бяха домакини на мачовете от световното това лято, също имат претенции към ФИФА. На всеки един от тях бил обещан 1 милион долара за развитие на футбола. И не са видели и цент.

Заради кризата реално в момента няма следващо издание на клубното световно на ФИФА. Няма определен домакин, награден фонд и прочее. Първото издание бе спасено от стрийминг платформата DAZN, която даде над милиард за телевизионните права. В същото време УЕФА и КОНКАКАФ обсъждат активно да бойкотират всички турнири на ФИФА докато Инфантино не си тръгне.

Самият Инфантино привика главните действащи лица във ФИФА на спешна среща в Риад (Мароко), за да се разберат как да действат в близките дни.

Повечето от шефовете, начело с генсекът Графстрьом и Арсен Венгер, се дистанцираха от него.

