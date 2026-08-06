Красавица в ските прекрати кариерата си

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Швейцарската звезда в ските Лара Гут-Бехрами обяви край на успешната си кариера.

35-годишната състезателка има олимпийско злато в супергигантския слалом и бронз в гигантския слалом от Пекин 2022, както и бронз в спускането в Сочи 2014. Една от красавиците в ските записа общо 48 победи за световната купа.

„Имах късмета и честта да преживея много дълга кариера, да мога да изразя мечтите и желанията си чрез ските и да преживея това пътуване редом с изключителни хора.

Ето защо знам, че моментът е подходящ, моментът да спра да се стремя да достигам и надхвърлям границите си на всяка цена и да спра да подлагам тялото си на такива интензивни натоварвания", сподели Гут-Бехрами.

Заради травма тя пропусна олимпийските игри в Милано/Кортина.