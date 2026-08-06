ФИФА се извини за скандалния проект, но застана плътно зад Инфантино

На заседание при закрити врати в комплекса „Мохамед VI" край Рабат (Мароко), ръководството на ФИФА се извини за грешки около скандала с оттегления проект за привличане на частни инвеститори. От централата признаха, че процесът е трябвало да бъде управляван различно и че не е имало намерение съветът и членовете да бъдат изключвани от вземането на решения.

Въпреки напрежението Съветът на ФИФА декларира пълна подкрепа за президента Джани Инфантино. Сам той се опитва да омаловажи грешките си и изрази подкрепа за генералния секретар Матиас Графстрьом, който го критикува в писмо до служителите.

Текстът на комюникето потвърждава, че проектът е напълно изоставен и ФИФА няма да толерира посегателства върху интегритета си, като ще предприеме всички мерки за защита на своята репутация.

Основният съветник на Инфантино - Карлос Кордейро, подаде оставка, категорично противопоставяйки се на идеята за частни инвестиции.

Натискът върху Инфантино се засилва. Остри критики отправиха водещи политически фигури, а футболните федерации на Финландия, Уелс, Сърбия и Швеция официално оттеглиха доверието си от него.

"Поднасят се извинения за грешките, придружени с ангажимента да не се повтарят. Беше уточнено, че не е имало никакво намерение да се изключи Съвета на ФИФА от решенията, както и членовете на ФИФА от процеса, който трябваше да бъде управляван различно.

В този случай е важно да се подчертае, че въпреки че имаше грешки, всичко бе направено бе в стриктно уважение на правилника на ФИФА.

Членовете на Съвета на ФИФА потвърдиха пълната си подкрепа за президента на ФИФА Джани Инфантино, като избран от 211 членки на ФИФА.

Проектът бе изоставен и е ясно, че ФИФА няма да толерира всяко посегателство на интегритета си и на управлението си, като ще вземе всички мерки, за да защити името и репутацията си", се казва комюникето.