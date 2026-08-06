Парашутист донесе фланелката на Возиния при представянето пред хиляди в Сантяго

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Вратарят и герой за Кабо Верде от световното първенство Возиня бе посрещнат от хиляди фенове на стадион „Монументал" в Сантяго след трансфера си в чилийския „Коло Коло".

40-годишният страж, който идва от португалския „Шавеш", бе включен в идеалния отбор на турнира, след като блесна при равенството 0:0 срещу бъдещия шампион Испания, а последователите му в Iинстаграм скочиха от под 50 000 до 29,5 милиона.

Возиня подписа договор до края на сезона през декември с опция за още една година, като ще получава около 44 500 евро на месец.

Като специално изключение чилийската федерация му позволи да играе с прякора си на фланелката, която му бе доставена на стадиона атрактивно с парашут.

Возиня значи бабче на португалски, а истинското име на вратаря е Жозимар Жозе Евора Диас.