Синдикатът на футболистите: Инфантино злоупотребява с правомощията си

Световната федерация на професионалните футболисти (ФИФПРО) счита, че президентът на ФИФА Джани Инфантино злоупотребява с правомощията си, се казва в изявление на уебсайта на организацията.

Инфантино изрази желание да продаде дял от правата за Световното първенство на частни инвеститори, но по-късно той се отказа от проекта FIFA Forward Enterprise поради критики от страна на футболната общност. Ръководството на ФИФА проведе извънредна среща в Мароко с Джани Инфантино и членове на Съвета. Организацията също така се извини на членовете си за допуснатите грешки.

„План, който би могъл завинаги да промени структурата на собственост и управление на Световното първенство по футбол и да комерсиализира състезанието, което е оформило поколения играчи, беше разработен тайно, обсъждан зад закрити врати и почти договорен, преди Съветът на ФИФА, асоциациите членки, играчите и други страни дори да са наясно с неговото съществуване. Това не е просто лошо управление. Това е крещяща злоупотреба с президентска власт", ​​се казва в изявление на ФИФПро.

Инфантино искаше да създаде компания, която да контролира водещите мъжки и женски състезания на организацията. Той вярваше, че създаването на FIFA Forward Enterprise ще увеличи приходите за асоциациите-членки на ФИФА и ще допринесе за развитието на футбола в световен мащаб. ФИФА обяви, че схемата би могла да доведе до приходи в размер на 4,2 милиарда долара.

Инициативата беше широко критикувана и осъдена от длъжностни лица, федерации и други организации. По-конкретно, предложението на Инфантино беше отхвърлено от УЕФА, Футболната конференцията на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ), Азиатската футболна конфедерация (АФК) и Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ). УЕФА също обяви бойкот на турнирите, провеждащи се под егидата на ФИФА. По-късно, когато Инфантино обяви, че се отказва от проекта, Европейската централа обяви, че е загубила доверие в президента на ФИФА.