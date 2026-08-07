Футболните федерации на Мексико и Аржентина подкрепиха Инфантино

Футболните федерации на Мексико и Аржентина публично подкрепиха президента на ФИФА Джани Инфантино на фона скандала с вече оттегления спорен план за частни инвестиции и търговските права на Световното първенство.

Идеята бе да се създаде ново търговско дъщерно дружество, оценено на около 20 милиарда долара. Планът бе обявен в края на юли, само дни след края на Световното първенство по футбол. По план ФИФА щеше да запази мажоритарния контрол, но да продаде миноритарен дял (около 20-21%) на частни инвеститори. А водещ инвеститор трябваше да бъде фонд, свързан с Джошуа Кушнер.

Парите от сделката трябваше да бъдат разпределени към 211-те национални асоциации чрез значително увеличено финансиране за развитие. Планът предизвика незабавна и остра реакция. УЕФА заплаши с бойкот на всички турнири на ФИФА. Основните критики бяха за липса на консултации и едностранни действия.

Впоследствие Инфантино официално се отказа, а изявлението си заяви, че проектът е създал „разделения от естество, което вече не е в интерес на първоначалната цел" и че предложението „няма да продължи".