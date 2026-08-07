Африка застана плътно зад Инфантино

Африканската футболна конфедерация (КАФ) подкрепя боса на ФИФА Джани Инфантино, потвърди президентът на КАФ Патрис Мотсепе, чиито коментар бе цитиран от пресслужбата на организацията.

Желанието на Инфантино да продаде дял от правата за световното първенство на частни инвеститори предизвика мащабни критики от футболната общност, а по-късно той се отказа от проекта.

На фона на критиките ръководството на ФИФА проведе извънредна среща в Мароко с Инфантино и членове на Борда. Организацията също така се извини на членовете си за допуснатите грешки, предава БТА.

„КАФ приветства и подкрепя съвместното изявление на президента на ФИФА Джани Инфантино и генералния секретар Матиас Графстрьом. КАФ ще продължи да се концентрира върху развитието на африканския футбол и потвърждава ангажимента си към настоящите принципи на управление и прозрачност. За нас, като африканци, спазването на принципите на управление, справедлив процес и прозрачност е от решаващо значение и не подлежи на обсъждане, тъй като това е поведението, което очакваме от нашите правителства, бизнеси и други институции и организации.

Възнамеряваме да продължим да работим заедно с ФИФА, нейните асоциации-членки, други футболни конфедерации и заинтересовани страни, за да се придържаме към най-добрите световни практики в управлението, справедливия процес и прозрачността и да насърчаваме развитието на футбола по целия свят", коментира Мотсепе.

В изявлението се отбелязва също, че Изпълнителният комитет на КАФ единодушно е подкрепил Инфантино, като се изразява и благодарност към президента на ФИФА, Графстрьом и администрацията на ФИФА за организирането на Мондиал 2026.