"Левски" отказа над 2 млн. евро от "Олимпиакос" за Бурас

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«Левски» е отхвърлил първата оферта от над 2 милиона евро на «Олимпиакос» за алжирския си халф Акрам Бурас, съобщава журналистът от "Франс Футбол" Набил Джелит.

Българският шампион иска да задържи 24-годишния си основен футболист, докато не се изясни в кои европейски групи ще участва тимът. Към контузения в момента полузащитник, който ще пропусне предстоящите плейофи, има интерес и от «Ланс», «Базел» и АЕК (Атина.

Гръцкият гранд «Олимпиакос» проявява сериозен интерес и към звездата на «Лудогорец» Петър Станич, но високата му цена за момента спира сделката.

Междувременно на «Левски» предстоят потенциални сблъсъци с гръцки отбори в Европа. При отстраняване на «Кайрат» в Шампионската лига, „сините" ще играят срещу АЕК в плейофите. Ако отпаднат, ги очаква победителят от двойката между «Андерлехт» и ПАОК (1:0 в първия мач за белгийците).