ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха 68 души с над 5 кг наркотици за месец в...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23349995 www.24chasa.bg

"Левски" отказа над 2 млн. евро от "Олимпиакос" за Бурас

4604
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Акрам Бурас СНИМКА: STARTPHOTO.BG

«Левски» е отхвърлил първата оферта от над 2 милиона евро на «Олимпиакос» за алжирския си халф Акрам Бурас, съобщава журналистът от "Франс Футбол" Набил Джелит.

Българският шампион иска да задържи 24-годишния си основен футболист, докато не се изясни в кои европейски групи ще участва тимът. Към контузения в момента полузащитник, който ще пропусне предстоящите плейофи, има интерес и от «Ланс», «Базел» и АЕК (Атина.

Гръцкият гранд «Олимпиакос» проявява сериозен интерес и към звездата на «Лудогорец» Петър Станич, но високата му цена за момента спира сделката.

Междувременно на «Левски» предстоят потенциални сблъсъци с гръцки отбори в Европа. При отстраняване на «Кайрат» в Шампионската лига, „сините" ще играят срещу АЕК в плейофите. Ако отпаднат, ги очаква победителят от двойката между «Андерлехт» и ПАОК (1:0 в първия мач за белгийците).

Акрам Бурас СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво