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Футболист №1 на мондиал 2026 и капитан на световния шампион Испания Родри се превърна едно от най-мразените имена за феновете на "Реал".

Мадридчани още през изминалия сезон дадоха да се разбере, че искат да върнат халфа в родината му от Англия, където той играе за "Манчестър Сити".

Родри също явно иска да се прибере. Той обаче е казал на "Реал", че иска да играе за кръвния враг "Барселона", пишат в Испания.

Каталунците вече изпратиха оферта от 45 млн. евро за 30-годишния полузащитник на "Сити", но тя малее на "гражданите". Най-вероятно обаче двата клуба ще се разберат, тъй като контрактът на Родри с манчестърци е до другото лято.