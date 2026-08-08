Инфантино обръща мача - Африка и Аржентина зад него

Президентът на ФИФА Джани Инфантино показва, че няма да се откаже лесно от поста въпреки яростната съпротива от страна на Европа.

Всички федерации от Африка застанаха зад кандидатурата му, което означава, че поне влиянието на Европа на този момент е елиминирана. Африканците държат цели 54 квоти на конгреса, което е само с една по-малко от европейците.

В същото време една от най-мощните федерации - тази на Аржентина, се обяви също за Инфантино. Мексико пък разби разбирателството в КОНКАКАФ срещу президента на ФИФА и заяви, че твърдо застава зад него.

Почти сигурно е, че и в Европа няма единомислие въпреки напъните на Александър Чеферин и твърденията на президента на УЕФА, че всички 55 държави са против Инфантино.

Италианецът с швейцарски и ливански паспорт продължава с маневрите си. Изненадващо федерацията на Йордания получи парите, които ѝ бяха задържани от декември миналата година, когато стигна до финал на Арабската купа, която е под егидата на ФИФА. Въпреки това президентът на централата принц Али ал Ахмед продължи с нападките си към Инфантино и твърдо ще гласува против него.

В момента всеки изминал ден работи в полза на Инфантино.

УЕФА се репчи, но пропусна да прати Инфантино на етичната комисия на ФИФА, което би довело до временно спиране на правата му като президент, докато трае разследването.

В момента се пускат декларации, че ФИФА трябвало твърдо да се откаже от плановете си за продажбата на правата на световните, което отдавна е направено.

За победа по време на конгреса в Рабат догодина са необходими 106 гласа, като ако Африка, Азия и Южна Америка се обединят, на европейците ще им се стъжни. Те плашат с бойкот, но не е ясно как ще се отрази той, особено на националните отбори. Океания държи само 10 вота, като и оттам не са обявявали позицията си.

На този фон кашата в световната централа продължава. Все още няма нищо около следващото издание на световното клубно, като идеята бе то да се увеличи до 64 отбора за второто си издание през 2029 година. Дори няма избран домакин, въпреки интереса на един куп арабски държави.

Следващият турнир на ФИФА е Междуконтиненталната купа през декември. В нея трябва да участва “Пари Сен Жермен”, като победител в Шампионската лига.

