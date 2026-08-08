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Благотворителна акция от "нафтата" на мача с дубъла на "Ботев" (Пд) за болно дете

Велизар Маджаров

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Стадион "Лазур" в Бургас СНИМКА: "24 часа"/Архив

Благотворителна акция за болно дете са подели от "Нефтохимик" за мача срещу дублиращия тим на пловдивския "Ботев" на старта на сезона в Югоизточна трета лига.

Двубоят е в събота от 18 часа на емблематичния стадион "Лазур". 50 процента от приходите от билети, които са по 5 евро ще отидат в сметката за лечение на 7-годишната Бела, която се нуждае от неотложна операция в Австрия с последваща рехабилитация.

За да подкрепи семейството за събирането на непосилната сума за интервенцията, от "нафтата" протягат ръка и с благотворителен търг за фланелка с автографи на Димитър Димитров- Херо, Георги Чиликов, Милен Георгиев, Малин Орачев, Ганчо Евтимов и други звезди на клуба от близкото минало.

"Нафтата" се подсили преди дни с 23-годищшния атакуващ халф на "Черноморец", преминал през академията на "Лудогорец" Хидает Хюсейн,.

За дубъла на "жълто-черните" на "Лазур" се очаква да ритат младежкият национал Самуил Цонов, халфът Радослав Караманов и 197-сантиметровият вратар Николай Пранджев, които имат действащи договори с първия отбор на "Ботев".

Стадион "Лазур" в Бургас СНИМКА: "24 часа"/Архив

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