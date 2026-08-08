УЕФА плащала на любовница на Инфантино, когато бил генсек на федерацията

УЕФА е изплащала пари на любовница на тогавашния си генерален секретар Джани Инфантино, твърди британския "Телеграф". След като тя напуснала била финансирана и за обучание в бизнес администрация в швейцарски университет. Всичко се случило в периода 2013 - 2016 г., когато сегашният президент на ФИФА заемал поста и на всичко отгоре бил женен.

От УЕФА са отговорили, че са наясно с плащанията, но те са били отпуснати по тогавашните правила. Те вече били съвсем нови, което отивало на организация с толкова висок профил.

От ФИФА официално заявили, че това е опит да дискредитация на Инфантино, след като нито в периода му европейската федерация, нито в световната е имало оплаквания от служители за каквото и да е.