Бленжидини: Очакванията не ни тежат. Те са признание, че сме постигнали нещо стойностно

Европейската волейболна конфедерация CEV представи мъжкия тим на България преди старта на Европейското първенство. В много емоционален текст официалният сайт на централата разказа как се разви отборът ни за една година - от сребърните медали на световното първенство до оставащия месец до европейското. На него България е домакин заедно с Италия, Финландия и Румъния.

„През тази есен „Арена 8888" ще изглежда по различен начин – започва материалът на CEV. - Едва година след като спечели сребърни медали на световното първенство, България се готви за изява пред своя публика. Отборът, воден от Джанлоренцо Бленджини, накара народът да излезе по улиците и да празнува със своите герои. Сега предстои европейско първенство пред своя публика. Потокът в българската столица едва ли би могъл да бъде по-труден. Полша, Украйна, Северна Македония, Португалия и Израел съставят най-тежката от четирите групи.

За Бленджини нарастващите очаквания не са тежест, която е върху плещите му. Те са категоричното потвърждение за постигнатия напредък.

„Не възприемаме натиска като напрежение, а като признание, че сме постигнали нещо стойностно – казва италианският треньор. - Така сме заслужили високите очаквания. Това ни носи удовлетворение. Хората вече ни поставят на едно ниво с най-добрите отбори, а това беше една от основните ни цели, когато стартирахме този проект."

Осмото място в Лигата на нациите остави горчив привкус на разочарование. Отборът се размина съвсем за малко с финалите заради съотношението на точките. По-важна е голямата картина, която се развива и укрепва в реално време. Бленджини вля свежа кръв, изпробва различни тактически варианти и доказа, че България може да се мери с всеки на международната сцена. А същевременно е здраво стъпила на земята.

„Нивото на ВНЛ тази година беше по-високо, а ние показахме, че можем да се изправим срещу всеки съперник с голяма увереност в собствените си сили – продължава Бленджини. - Наясно сме, че всеки отбор е способен да ни затрудни. Доказа се в Лигата на нациите, където включихме млади момчета, които изиграха ключова роля при спечелването на точки. Млад или не, най-важно е какво качество носи състезателят на игрището и дава на отбора. Знаем, че на европейското първенство сме в тежка група. Може би най-тежката. Но в продължителните надпревари е безсмислено да се съсредоточаваме върху крайната цел. Трябва да се концентрираме мач за мач. Да се подготвяме възможно най-добре всеки ден и да посрещаме всеки нов със смирение и пълна съсредоточеност."

Бленджини задава тактическия компас, но сърцето на този колектив тупти благодарение на играчи като Денислав Бърдаров. Пробивът на младия състезател в Лигата на нациите беше повече от статистически успех. Това бе сбъдването на детска мечта, зародила се, докато е наблюдавал тима от трибуните.

„Да облечеш националната фланелка, да излезеш пред родна публика на международната сцена, да се изправиш срещу най-добрите в света и да побеждаваш за своята страна – това е най-хубавото чувство - казва Бърдаров. - Когато бях дете, това беше абсолютният пик на мечтите. Всеки път, когато гледах, исках да бъда част от това. Участието в Лигата на нациите ни показа точно какво трябва да подобрим. Духът на отбора е на много високо ниво. Всеки от нас е гладен за успехи и иска да постигне велики неща. С всеки ден ние се опознаваме все повече и повече - в залата и извън нея. На европейското искаме да дадем възможно най-доброто от нас и да накараме хората да празнуват."