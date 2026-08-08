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https://www.24chasa.bg/sport/article/23355672 www.24chasa.bg

Изтърпяла допинг наказание руска фигуристка отново е в играта

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Камила Валиева

Международният кънки съюз (ISU) предостави неутрален статут на руските фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова).

Както вече е известно, ISU разреши на руски спортисти да се състезават в турнири като неутрални състезатели, считано от сезон 2026/2027.

Участникът на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 Петър Гуменик, Владислав Дикиджи, Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловски, Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров, Анна Щербакова и Егор Гончаров, Елизавета Пасечник и Дарио Чирисано и други също получиха неутрален статут.

20-годишната Валиева поднови кариерата си, след като изтърпя четиригодишна дисквалификация за нарушение на антидопинговите правила.

22-годишната Игнатова е сребърна медалистка от Олимпийските игри в Пекин 2022, бронзова от Световното първенство през 2021-а и сребърна и бронзова медалистка от Европейско първенство.

Камила Валиева

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