Националите до 20 г. биха Франция в първата контрола

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Националният отбор на България за волейболисти под 20 години започна с победа серията от контролни срещи срещу Франция. В столичната зала „Христо Ботев" тимът, воден от селекционера Венцислав Симеонов, се наложи с 4:1 над „петлите".

Днес и утре двата отбора ще изиграят още две контролни срещи, които са част от подготовката на българския състав за предстоящата европейска квалификация.

Турнирът ще се проведе в София от 25 до 29 август и ще даде първата директна възможност за класиране на България за европейското първенство. В квалификацията ще участват още отборите на Северна Македония, Сърбия, Турция, Русия и Беларус.

Към състава на Венцислав Симеонов се присъединиха и седем волейболисти, които само преди няколко седмици спечелиха бронзови медали с националния отбор на България за мъже под 18 години на европейското първенство в Италия.

В състава на U20 вече са Ивайло Донов, Кристиян Косев, Павел Дженев, Антоан Веселинов, Адриан Ганев, Никола Градинаров и Никола Великов.

Контролите срещу Франция са важна част от подготовката на отбора преди решаващата европейска квалификация в София в края на август.