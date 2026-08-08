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https://www.24chasa.bg/sport/article/23355731 www.24chasa.bg

Свръхдоза хероин и кокаин е убила ас от НБА

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Брандън Кларк

Баскетболистът на "Мемфис Гризлис" Брандън Кларк е починал от прием на свръхдоза хероин и кокаин, съобщиха властите.

Отделът по медицински експертизи на окръг Лос Анджелис заяви, че смъртта на 29-годишния играч е комбинираният ефект на двете вещества и е определена като инцидент, предава БТА.

Кларк беше намерен мъртъв в дома си близо до Лос Анджелис на 11 май. Човек, запознат с разследването, след като "Гризлис" обявиха смъртта на Кларк, че в жилището са открити принадлежности за наркотици.

Кларк имаше договор с тима до края на сезон 2026/2027.

Около 6 седмици преди смъртта си той беше арестуван в Арканзас по обвинения в превишена скорост, безразсъдно шофиране и притежание на забранено вещество. Той беше с "Мемфис" през всичките си седем професионални сезона, след като завърши колежанската си кариера.

Брандън Кларк

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