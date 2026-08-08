Българска тенисистка ще спори с рускиня за титла в Сърбия

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Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 в схемата българка победи Мария Ерасо от Колумбия с 6:3, 6:2 след 2 часа и 8 минути игра.

Глушкова поведе с 4:2 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част българката продължи да диктува темпото и поведе с 4:0, след което уверено затвори мача.

За титлата 22-годишната Глушкова ще се изправи срещу рускинята Фелицата Дорофеева-Рибас.

Българката има пет спечелени титли на сингъл в турнирите от веригата World Tennis Tour. За последно Глушкова триумфира с три титли в Анталия през 2024 година.