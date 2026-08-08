Саръбоюков: Много по-силен съм психически и отивам на първо място да се забавлявам на европейското

Звездата ни от световна величина в скока на дължина Божидар Саръбоюков отпътува за европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което ще се проведе следващата седмица. Навършилият в четвъртък 22 г. атлет подчерта, че новата му силна поправка на националния рекорд 8,49 м, го е направило доста по-силен психически.

"Със сигурност се чувствам по-освободен, пък и да бях фаворит пак казах, че на световното ми беше за урок, така че със сигурност в момента смятам, че съм много по-силен психически и отивам на първо място да се забавлявам", заяви атлетът пред медиите на летище "Васил Левски".

"Аз винаги си поставям за цел най-доброто. Независимо колко има резултат даден фаворит, или всички фаворити, никога не смятам, че съм нещо по-малко от тях", добави той.

На първенството на Стария континент в Рим преди две години българинът остана на шестата позиция. Конкуренцията в момента е много голяма, но от това Саръбоюков черпи мотивация за по-добри резултати.

"И това ме радва даже. Точно заради това поколение, в което съм се паднал, може би са и моите резултати толкова високи, целите са ми още по-големи. Трябва да направя един интересен за мен скок, голям, който да си кажа един път е, представих се добре на голямо първенство. За медал смятам да го оставя за себе си, за резултат също. Просто искам да съм с една голяма усмивка и за първи път да съм удовлетворен от самото състезание", обясни той.

На шампионата в Бирмингам страната ще представят още Габриела Петрова, Александра Начева, Христо Илиев, Кристен Радуканова и Маринела Нинева. Първенството започва в понеделник и ще продължи до неделя.