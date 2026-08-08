Тенисът ни с историческо 4-о място

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Националният отбор на България за юноши до 14 години постигна исторически успех, като завърши на четвърто място на Световното първенство по тенис в тази възрастова група. Шампионатът се проведе в Простейов, Чехия.

Българските тенисисти за първи път в историята се класираха в топ 4 на Световно първенство до 14 години, което е поредното доказателство за развитието на българския юношески тенис и отличната работа с младите таланти.

В мача за бронзовите медали България отстъпи на Австралия с 0:2 победи. В първата среща Емил Алексиев загуби от Кристофър Мантън с 6:7(4), 4:6. След това Александър Борисов претърпя поражение от Новак Паломбо с 6:4, 3:6, 4:6.