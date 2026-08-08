"Арсенал" взе бразилски грешник за 75 млн. евро

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Англияският шампион "Арсенал" официално привлече 28-годишния халф Бруно Гимараеш от "Нюкасъл" за 75 милиона евро. Бразилецът подписа договор за 4+1 години и заяви, че е готов за новото си предизвикателство в Лондон, обещавайки да бъде воин за новия си тим.

Гимараеш пристигна в "Нюкасъл" през 2022 г. от френския "Лион" и записа 195 мача и 31 гола за "свраките".

На световното първенство той пропусна дузпа за Бразилия, спасена от норвежкия вратар Йорян Нюланд при 0:0 в 1/8-финалите, и родината му отпадна с 1:2.